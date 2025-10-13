Contro il Nibbiano la Vianese stavolta inciampa

VIANESE0NIBBIANO VALTIDONE1

VIANESE: Della Corte, Moretti (42’ st Bonacini), Silvestro (1’ st Di Gesù), Mammi, Contipelli (30’ pt Cortesi), Oubakent, Vaccari, Iacovoni (30’ st Zanazzi), Martinez, Caesar Tesa (21’ st Bertetti). A disp. Caccialupi, Paterlini, Pezzani, Zafferri. All. Sarnelli.

NIBBIANO VALTIDONE: Guerci, Setti, Hasanaj, Alcibiade, Fogliazza, Boccenti, Piscicelli (1’ st Tambussi), Jakimovsky, Grasso (36’ st Carrasco), Lancellotti, Minasola (31’ st Bassoli). A disp. Serena, Daprati, Rebolini, Poesio, Binelli, Boix Garcia. All. Rastelli.

Arbitro: Masciandaro di Collegno

Rete: 20’ st Boccenti.

Note: espulso 39’ pt Fogliazza (N) per doppia ammonizione; ammoniti Silvestro, Oubakent, Zanazzi (V), Boccenti e Tambussi (N).

Secondo stop stagionale per la Vianese, che perde la rivincita degli scorsi playoff col Nibbiano, nonostante quasi un’ora di superiorità numerica. I piacentini costruiscono la prima occasione da calcio da fermo: è il 7’ quando Alcibiade manda di poco a lato. La risposta locale è di Iacovoni, che gira di testa un cross di Vaccari, con Guerci che fa buona guardia; il centravanti rossoblù ci riprova al 19’, stavolta su assist di Oubakent, ma alza troppo la mira. Al 33’ Della Corte si fa trovare pronto su deviazione di Jakimovsky, poi al 39’ gli ospiti rimangono in 10 per il secondo giallo di giornata a Fogliazza; prima del riposo la Vianese avrebbe l’occasione giusta per passare, ma Guerci dice di no a Oubakent. Nella ripresa ci si aspetta l’arrembaggio dei padroni di casa, che però non arriva: Moretti gira debolmente una punizione di Bernabei, poi è il Nibbiano a gelare il pubblico di fede Vianese con Boccenti, che al 65’ riceve palla da Grasso e fulmina Della Corte, portando in vantaggio i suoi. La reazione dell’11 di Sarnelli non c’è, eccezion fatta per una conclusione del solito Oubakent controllata da Guerci, e nel finale Bassoli avrebbe l’opportunità di raddoppiare in contropiede, con la sfera che si perde di poco a lato. Agazzanese e Pontenurese, le due battistrada, volano così a +4.