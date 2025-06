Coppa Baglini-Rizzo della Uisp. Lo Sconvolts trionfa ai rigori

Un antipasto in vista dello nuovo testa a testa di sabato sera (alle 21 al Marco Polo Sports Center) che, stavolta, varrà il titolo Uisp 2025. Un antipasto che, comunque, è valso un titolo prestigioso. Ad aggiudicarselo è stato lo Sconvolts che ai rigori, dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, ha alzato al cielo la Coppa Walter Baglini-Fernando Rizzo (due figure storiche del panorama Uisp per diversi decenni).

Per la cronaca, al vantaggio pisano di De Jesus nel primo tempo, i marinelli hanno risposto con l’acuto di Melis al 20’ della ripresa. Successo quindi di rigore per lo Sconvolts (penalty decisivo di Tedeschi), così come nella semifinale contro il Torcigliano (allora allo svantaggio firmato Giacone, aveva risposto Benassi), mentre per L’Arena Metato il compito era stato più agevole, con il 3-0 (Pecori e 2 autoreti a favore) maturato nella ripresa al Bellariviera/Leblon.

Per Adriano Pasquini c’è da gioire, ma non troppo pensando al match di sabato: "Partita equilibrata, con un tempo ciascuno, e successo che ci dà tanta positività. Certo sabato avremo diverse assenze, causa tornei in contemporanea, ma la sensazione è che ci si possa giocare la partita, pur riconoscendo la loro evidente forza tecnica. Dovremo essere in grado di saper soffrire, ancora di più di questa volta".

Formazione Sconvolts: Rebellino, Tognocchi (Lo Monaco), Celi (Lombardi), Ricci, Bazzichi, Tedeschi, Kalievic, Ventura (Gaina), Benassi, Pardini, Dati (Melis). All. Turba.

Sergio Iacopetti