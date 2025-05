Coppa Bruno Passalacqua: Invictasauro e Follonica Gavorrano pareggiano nel girone B

L’apertura del girone B della Coppa Bruno Passalacqua offre un pareggio a reti bianche tra Invictasauro e Follonica Gavorrano. Usando un bilancino di precisione si tratta di un finale equo con qualche sfumatura in più per i ragazzi di mister Pagliarini capaci di creare maggiori opportunità nell’area avversaria. Quelli del tecnico Papini hanno saputo stringere i denti e lottare con grande compattezza per riuscire ad opporsi ad un avversario, che è apparso tecnicamente migliore.

I 10’ iniziali sono sostanzialmente vuoti di emozioni, poi al 14’ la botta di Picci centra l’incrocio dei pali. Il Follonica Gavorrano dal 27’ al 32’ costruisce tre situazioni propizie con Giannoni. Dopo 11’ della ripresa un pasticcio difensivo dell’Invictasauro porta Pallini davanti alla porta di Santolini, ma la punta non riesce a sfruttarla. Le due formazioni si annullano a vicenda, si accendono mischie nelle due aeree, ma il gol non arriva. Il Follonicagavorrano spinge, l’Invictasauro difende. Il forcing dei gialli produce solamente 10 tiri dalla bandierina. Al 50’ Francavilla conclude di potenza, Uccelletti devia quel tanto per alzare la sfera, che tocca la traversa.

Stasera in campo Sant’Andrea – Castiglionese, seconda sfida del girone A.

INVICTASAURO: Santolini, Fommei, M. Perciavalle (16’ st Pascolini), Repola (31’ st Galli), Corsini (9’ st Bruni), Francavilla, Frediani, Ibraini (27’ st Pieri), Sabbatini, Rossi (6’ st Rosadoni), Mulineddu. A disposizione: Kopshti, C. Perciavalle, Minucci, Di Domenico. All. Papini.

FOLLONICA GAVORRANO: Uccelletti, Cozzatelli, Stefanini, Miccoli, Pimpinelli, Picci, Mancinelli, Sorvillo (31’ st Roncalli), Giannoni (24’ st Chinellato), Calvi, Pallini. A disposizione: Comparini, Chtimi, Cascioli, Di Cola, Marcatili, Piciollo, Nardo. All. Pagliarini.