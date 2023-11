Coppa d’Eccellenza, nei quarti decide una doppietta di Protino nella ripresa. Cava Ronco subito in vantaggio, ma in semifinale va il Gambettola Cava Ronco sfortunatamente esce dai quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza, ribaltato dal Gambettola di Bernacci grazie a una doppietta di Protino. Alpi miracoleggia, ma non può nulla sulla conclusione precisa del centrocampista cesenate. Ora i forlivesi devono concentrarsi sulla trasferta di Castenaso.