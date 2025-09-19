Coppa di Promozione Ecco il quadro degli ottavi. Mattia Papi il protagonista assoluto del mercoledì

Dopo la disputa di quasi tutte le ultime gare dei vari triangolari valevoli come primo turno della Coppa Toscana di Promozione, è stato definito il quadro degli ottavi di finale della manifestazione che si giocheranno in gara unica mercoledì 5 novembre. La rassegna proseguirà poi, secondo le regole di un tabellone predeterminato di tipo tennistico, coi quarti di finale mercoledì 17 dicembre e le semifinali mercoledì 18 febbraio mentre la data della finalissima è ancora da stabilire: la vincente della Coppa regionale di Promozione accederà, insieme alle tre vincitrici dei playoff dei gironi del campionato, al quadrangolare che assegna un posto in Eccellenza.

Questo il quadro degli ottavi: Forte dei Marmi-Ponte Buggianese; Lampo Meridien-Montelupo; Sancascianese-Mobilieri Ponsacco; Massa Valpiana-Atletico Maremma; Settimello/Cubino (da decidere alla monetina)-Firenze Ovest/Barberino Tavarnelle/Lebowski (unico da definir mancando gara-3 del triangolare); Settignanese-Luco; Sinalunghese-Foiano; Audax Rufina-Viciomaggio. Intanto il Forte si gode il suo bel Mattia Papi, "giocatore fuori categoria".