Coppa di Promozione. Il Forte pareggia in rimonta all’86’
san marco avenza 1 forte dei marmi 1 SAN MARCO AVENZA: Mariani, Bonuccelli, Rizzari, Gambogi, Pieroni, Rouiched (85’ Ciampi), Verona (60’ Granai), Lazzini, Pisani...
SAN MARCO AVENZA: Mariani, Bonuccelli, Rizzari, Gambogi, Pieroni, Rouiched (85’ Ciampi), Verona (60’ Granai), Lazzini, Pisani (77’ Mattioli), Benedetti (75’ Pasquini), Guglielmi (52’ Martinelli). (A disposizione: Arrighi, Rosario, Gassani, Belatti). All. Giovanni Putti.
FORTE DEI MARMI: Barsottini, Botrugno, Credendino (75’ Deda), Del Soldato (52’ Imbrenda), Zambarda, Lossi (84’ Gentile), Tedeschi, Seriani (70’ M. Mengali), F. Mengali, M. Papi, Colombi (60’ Sapienza). (A disposizione: Calò, Vaira, Alberti, Adami). All. Yuri Papi.
Arbitro: Giacometti di Viareggio (Mangini di Livorno e Intermite di Viareggio).
Rete: 43’ Pisani (S); 86’ M. Mengali (F).
Note: ammoniti Rouiched (S), Botrugno e Del Soldato (F); angoli 11-3 per il Forte.
LUNI – Al “Gaggio“ il Forte (senza i centrocampisti centrali Niccolò Papi e Bigini) va sotto a fine primo tempo su brutto retropassaggio di Colombi. Nonostante sulla carta il pronostico fosse sbilanciato dalla parte degli ambiziosi squali versiliesi... la sconfitta, dopo un assedio alla porta nemica, è stata evitata solo grazie al subentrato 2008 Matteo Mengali, che all’86’ fa un bel gol su assist di Federico Mengali.
