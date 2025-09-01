Acquista il giornale
Coppa di Promozione. Pietrasanta "ok». Vince in rimonta

urbino taccola 1 pietrasanta 2 URBINO TACCOLA: Malasoma, Bossini (75’ Romeo), Zaccagnini, Bellagamba, Taglioli (85’ Guelfi), Salvadori, Langella (61’ Bracci), Castellacci, Chicchiarelli, Fabbrini, Vitillo...

di SIMONE FERRO
1 settembre 2025
urbino taccola

1

pietrasanta

2

URBINO TACCOLA: Malasoma, Bossini (75’ Romeo), Zaccagnini, Bellagamba, Taglioli (85’ Guelfi), Salvadori, Langella (61’ Bracci), Castellacci, Chicchiarelli, Fabbrini, Vitillo (61’ Cosi). (A disposizione: Cocozza, Arigoni, Cresci, Cerri, Campera). All. Gabriele Giannini.

PIETRASANTA: Gega, Laurini (61’ Da Prato), Della Pina, Granaiola, Laucci, Coselli, Szabo (68’ Sessa), Aquilante (75’ Isola), G. Ceciarini (80’ Mancini), M. Ricci, Sacchelli (88’ Fattorini). (A disposizione: Pucciarelli, Vannucci, Bartoli, Cutolo). All. Leonardo Tocchini.

Arbitro: Simoncini di Pontedera (Tarandetti e La Macchia di Pontedera).

Reti: 25’ Chicchiarelli rig. (U), 28’ Sacchelli (P); 63’ M. Ricci (P).

ULIVETO TERME – Vittoria in rimonta per il Pietrasanta nella prima uscita stagionale ufficiale. In trasferta i biancocelesti della nuova gestione Tocchini iniziano al meglio il triangolare di Coppa, dove dunque domenica prossima saranno spettatori di PonteBuggianese-Urbino Taccola, grazie alle reti del classe 2006 e di Mirco Ricci, due nuovi acquisti di talento. L’ex Camaiore Ricci fra amichevoli estive e coppa sta segnando sempre.

