Coppa di Seconda categoria, la rinuncia. Il Marina non si presenta a Marciana

Il Marina Calcio non si è presentato all’isola d’Elba. Partita persa a tavolino quindi ed eliminazione dalla Coppa Toscana di Seconda categoria per la formazione allenata da mister Chinellato. Ieri infatti i marinesi si sarebbero dovuti recare in trasferta sul campo del Marciana Marina per l’incontro di coppa fissato per le 14.30.

Un appuntamento non semplice, visto come un turno infrasettimanale all’Elba vuol dire perdere un’intera giornata.

Così la società grossetana ad inizio settimana ha avvisato la Figc Toscana che non si sarebbe potuta presentare all’incontro.

"Purtroppo andare all’Elba di mercoledì – spiega Mirko Di Gesaro, dirigente del Marina –, comporta prendersi tutto il giorno. Ed è un problema per chi lavora. Avendo a disposizione solo 9 giocatori abbiamo deciso di non andare".

La sfida invece tra Orbetello e Scarlino si giocherà mercoledì 6 dicembre in virtù di un accordo preso fra tra le due società.