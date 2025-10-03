Coppa di Seconda e Terza categoria. Conclusi i gironi. Ecco chi va avanti

Intercomunale Santa Fiora, Marina, Manciano e Aurora Pitigliano avanzano in Coppa Toscana di Seconda categoria, raggiungendo Roccastrada e Montieri che erano già qualificate. E’ finita 0-0 fra Magliano Sant’Andrea e Manciano, risultato che qualifica la squadra ospite allenata da Alessandro Renaioli. A Pitigliano il San Quirico è stato sconfitto dall’Aurora per 1-0 con i gialloblu di Vittorio Gaggi che accedono al turno successivo. A Santa Fiora l’Intercomunale, pur perdendo per 1-0 (rete di Panfi) con la Virtus Amiata si è qualificata ai trentaduesimi in virtù di una migliore differenza reti. Infine, il Fonteblanda di Pedone ha perso 2-1 con il Marina che è ammessa al turno successivo. Doppietta di Columbu per gli ospiti mentre per i neroverdi di casa rete di Liberali.

Per quanto riguarda invece la Coppa Provinciale di Terza categoria si è giocato il posticipo tra Capalbio e Porto Ercole.

Un Capalbio rigenerato sul terreno di gioco di Borgo Carige ha battuto 5-0 il Porto Ercole, privo di alcuni giocatori importanti in una gara come questa. Questo il responso della terza e ultima partita del triangolare del primo che comprendeva anche l’Orbetello Scalo, sconfitto da entrambe le squadre.

Il Capalbio è passato in vantaggio dopo soli tre minuti con Tarquini con gli ospiti colpiti a freddo e costretti subito a inseguire. Il primo tempo si è poi concluso senza altre reti.

Nella ripresa poi era Maliziola a raddoppiare. Poi era il neo acquisto Jacopo Francavilla (arrivato proprio ad inizio settimana) a entrare in scena e a firmare la doppietta che chiudeva l’incontro.

Nel finale è giunta anche la quinta e ultima rete capalbiese firmata da Serafini. La squadra di Schiano passa ai quarti, mentre i rossoblù di Carotti sono eliminati.