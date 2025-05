Coppa di Terza categoria, fase regionale. L’Alberese ospita l’undici di Prato

Dopo la ’doppietta’ l’Alberese punta ad andare avanti per il ’triplete’. Secondo turno regionale di Coppa provinciale per l’Alberese che oggi gioca la sfida di andata di semifinale del torneo regionale per le vincitrici delle rispettive Coppe provinciali. Dopo i festeggiamenti per la vittoria del campionato di Terza categoria di domenica è già tempo di scendere in campo per i ragazzi di mister Lupo. Dopo aver vinto Coppa provinciale e campionato, ed aver battuto il Marciana Marina nel primo turno regionale, oggi alle 19 i bianconeri giocheranno la semifinale della fase regionale. Appuntamento casalingo al ’Francioli’ di Alberese contro Fil3 Eureka 2016, squadra della provincia di Prato che ha vinto la Coppa provinciale della propria Figc. La formazione laniera è una squadra insidiosa e oggi, nel match di andata, ci sarà da fare bottino, per poi giocarsi le proprie carte nell’incontro di ritorno. Nell’altra semifinale invece si sfideranno Virtus Chianciano Terme e Pontecosi Lagosi.