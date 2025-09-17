Coppa divisione. Atlante, debutto pessimo. Il Futsal Torrita ne fa sette

Esordio da dimenticare in Coppa Divisione per l’Atlante Grosseto. La formazione biancorossa, impegnata nel primo turno del triangolare della competizione, ha perso 7-1 sul campo del Futsal Torrita. Sconfitta pesante, ma con le attenuanti per la formazione di mister D’Urso, visto come il format del torneo impone una serie di limiti legati ai giocatori formati nel settore giovanile.

Un debutto oltre più ogni rosea aspettativa per il Futsal Torrita, capace di dominare la scena nella prima sfida di Coppa della Divisione con l’Atlante Grosseto. Parla chiaro il risultato finale, un 7-1 che testimonia il valore della prestazione offerta dalla squadra di mister Ranaldo capaci di mettere in freezer il confronto già a metà gara. Da segnalare il primo gol in maglia senese di Semedo (autore poi di una doppietta come Fadiga) e di Benaba, nel tabellino sono terminati anche capitan Cassioli e Pinzi, con il Torrita che dunque prende il volo e si porta subito al comando del girone che chiuderà il 27 settembre contro Le Crete.

Atlante che logicamente non ha schierato la propria rosa titolare, ma ha dato spazio soprattutto ai giovani per prepararsi al meglio in vista del campionato. Classifica Girone 22: Futsal Torrita 3 punti (+6 dr), Le Crete 0 punti (0 gare), Atlante Grosseto 0 punti (–6 dr). Prossimi incontri, sabato Le Crete - Atlante Grosseto (a Poggibonsi), 27 settembre Le Crete – Futsal Torrita (a Poggibonsi).