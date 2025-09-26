Coppa divisione. L’Atlante si riscatta . Poker di reti con Le Crete

Dopo l’inattesa sconfitta in gara uno, l’Atlante si rianima nel secondo incontro del triangolare del primo turno di Coppa Divisione. Termina con una vittoria per 4-1 sul campo de Le Crete a Poggibonsi il secondo match dei biancorossi in Coppa Divisione. Una vittoria che però non consentirà ai ragazzi di mister D’Urso di andare avanti, avendo perso col Torrita 7-1 nella prima gara. Sabato infatti ci sarà la sfida decisiva per Le Crete contro il Futsal Torrita, con i grossetani che a Poggibonsi avrebbero dovuto vincere con un maggiore scarto per passare il turno.

Il match parte subito in salita per i senesi: dopo pochi secondi, lo spagnolo García Ulloa trova il varco giusto e batte Rossi. Poco dopo è Senesi a riportare la sfida in equilibrio con un gol che accende il palazzetto e infonde fiducia nelle Crete. L’1-1 sembra restituire slancio, ma su un’imprecisione in uscita, i biancoazzurri spianano la strada a Yamoul, che riporta avanti l’Atlante.

Nella ripresa Le Crete creano occasioni importanti ma arriva la stoccata dell’Atlante: al 4’ del secondo tempo García Ulloa firma la doppietta personale, e a cinquanta secondi dalla sirena è ancora Yamoul a sfruttare la porta sguarnita e a fissare il punteggio sull’1-4. Il risultato è pesante per i senesi, ma la prova delle Crete è stata generosa e a tratti convincente. L’Atlante Grosseto stavolta si è dimostrata squadra di livello e concreta, che ha fatto valere la sua freddezza nelle fasi decisive, capitalizzando al massimo gli errori avversari.