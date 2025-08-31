Coppa Eccellenza Andata del primo turno della fase regionale. Viareggio al completo nella tana del Castelnuovo. Il Real FQ senza tre giocatori ospita la Massese

Inizia oggi la stagione ufficiale dell’Eccellenza Toscana intanto con il primo antipasto di Coppa. Subito impegno probanti per le due versiliesi della categoria: il Viareggio parte in trasferta sul campo del Castelnuovo Garfagnana (arbitra Nicolò Andrea Briganti di Carrara, coadiuvato da Nicola Lazzareschi e Francesco Cerino di Lucca) mentre il Real Forte Querceta ospita la Massese (dirige Edoardo Bianchi di Lucca, con guardalinee Alessandro La Veneziana di Viareggio e Ralf Alfonso Mata Garcia di Pontedera). La partita delle zebre inizia alle 16 mentre quella dei bianconerazzurri è alle 17.30.

Qui Viareggio. Contro i garfagnini, di cui il nuovo tecnico bianconero è grande ex, sarà solo la prima di tre sfide consecutive dato che Viareggio e Castelnuovo saranno di fronte anche domenica prossima nel return match di coppa e poi domenica 14 settembre nella 1ª giornata di campionato. "Siamo pronti per l’inizio della stagione – dice ’La Faina di Gallicano’ Walter Vangioni – abbiamo lavorato tanto e bene in questo mese di preparazione, siamo concentrati e determinati ad iniziare questa avventura. La squadra è in salute ed ho a disposizione tutti i ragazzi.La formazione che inizierà la partita è relativa...perché penso che quest’anno con la rosa che abbiamo siano determinanti tutti i ragazzi e per la mia prima volta avere 20/22 giocatori di valore è per me molto stimolante. Proprio questo aspetto, se i ragazzi saranno intelligenti...e credo lo siano, sarà la vera forza del Viareggio". Zebre col 4-3-3.

Qui Real FQ. Matteo Verdi è senza Gazzoli e Porcellini squalificati e senza Campo acciaccato. Ballottaggi aperti in tutti i reparti nel 4-3-3 bianconerazzurro. "In questo mese di preparazione ci siamo allenati bene, lavorando tanto" dice mister Verdi.