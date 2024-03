Coppa Eccellenza. Il Terre ai quarti . Arriva l’Atletico Bmg

La marcia del Terre di Castelli nella fase nazionale della Coppa di Eccellenza entra nel vivo. Oggi alle 15 a Castelvetro c’è l’andata dei quarti contro i perugini dell’Atletico Bmg (arbitra De Paolis di Cassino), col ritorno mercoledì 13 in Umbria. Chi passa (i gol in trasferta valgono doppio) troverà il 20 marzo e 3 aprile in seminale la vincente fra Solbiatese e Lignano, mentre si giocano anche Terracina-Teramo e Manduria-Peternò. Per Domizzi out i soliti Massari, Gozzi e Uhunamure, oltre a Iori e Operato. L’Atletico Bmg (fusione fra Bastardo, Gualdo Cattaneo e Massa Martana) è sesto in campionato a -17 dalla vetta e -16 dal 2° posto nonostante le ambizioni e ha esonerato mister Ciccone (che ha vinto la Coppa) scegliendo Farsi da dicembre. Mancano in difesa Fapperdue (stirato, al suo posto sarà adattato Fondi, ex Foligno in C) e la punta argentina Canavese (caviglia), occhio al bomber argentino Sciacca (13 reti) e al centrocampista Proietti (7 reti).