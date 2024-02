Coppa Eccellenza. Il Terre di Castelli col brivido. Il pass per i quarti arriva al 92’

terre di castelli

TERRE DI CASTELLI: Auregli, Gargano, Saccani, Carta (74’ Esposito E.), Dembacaj, Hajbi, Hoxha (81’ Prandini), Bruno (70’ Sakaj), Stanco, Malo (63’ Esposito L.), Pampaloni (63’ Pigozzi). A disp. Venturelli, Cornia, Ben Driss, Ferrari. All. Domizzi.

TERRANUOVA T.: Antonielli, Viganò (52’ Petrioli), Marini (90’ Arnetoli), Bega, Saitta (25’ Senzamici), Cioce, Mannella (52’ Ceppodomo), Privitera, Sacconi, Massai, Taflaj (63’ Ortiz Lopez). A disp. Fedele, Minatti, Mascia, Cappelli. All. Meniconi (Becattini squalificato)

Arbitro: Bini di Macerata

Reti: 17’ e 37’ Malo, 73’ Sacconi, 80’ e 81’ Ortiz Lopez, 92’ Dembacaj Note: espulsi al 66’ Ceppodomo e al 96’ Taflaj. Ammoniti Saccani, Senzamici, Bega, Privitera, Mannella e Bruno

Un gol al 92’ di capitan Dembacaj evita al Terre di Castelli il più clamoroso dei suicidi e vale il pass per i quarti di finale della fase nazionale della Coppa Italia dove gli oronero affronteranno i perugini dell’Atletico Bmg di Massa Martana (2-0 e 1-0 sull’Osimana). La squadra di Domizzi, forte dell’1-0 dell’andata, era scappata sul 2-0 e a 15’ dalla fine era anche in 11 contro 10, poi in 8’ ha incredibilmente subito 3 gol rimendiando solo al 92’. Una gara pazzesca aperta dalla doppietta di un super Malo: al 17’ l’1-0 su assist di Stanco e al 37’ il bis con una punizione nel sette. In avvio di ripresa la prima avvisaglia quando Auregli con tre grandi parate dice di no a Taflaj, Sacconi e Massai in successione. Al 66’ il nuovo entrato Ceppodomo applaude l’arbitro che lo aveva appena ammonito e viene espulso, subito dopo Stanco manda sulla traversa la palla del 3-0. E così in 8’ la gara clamorosamente si ribalta: al 73’ Sacconi sotto misura trafigge Auregli su assist di Privitera, poi il neo entrato Ortiz Lopez in 2’ raccoglie due palle vaganti in area firma il 3-2 che varrebbe i quarti di finale per i gol segnati in trasferta. Ma nel disperato assalto finale ci pensa Dembacaj (la sua esultanza in una foto di Salvatore Rauch) su invito di Esposito a far esplodere il ’Venturelli’.