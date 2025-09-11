COPPA ECCELLENZA. Pari a suon di gol per Fratta Terme e Fcr Forlì in casa

Ics factor per Fcr e Fratta nel mercoledì di Coppa di Eccellenza. Nella seconda giornata della fase a gironi i biancorossi di mister Mordini vengon ripresi due volte dal Solarolo: 2-2 il finale all’Antistadio 1. Fcr avanti al 12’con Damiano, risponde Andreoli al 21’; al 54’ Garavini riporta in vantaggio i forlivesi, riagguantati da Malo al 78’. Sempre nel girone 8, Faenza corsaro a Russi 0-1 e già sicuro della qualificazione agli ottavi. Classifica: Faenza 6; Fcr Forlì 2; Solarolo e Russi 1.

Nel girone 9 fuochi d’artificio allo ‘Spazzoli’ dove la Fratta di mister Malandri rimonta lo Young Santarcangelo: finisce 3-3. Gli ospiti la sbloccano con Cecconi dopo 5’ e raddoppiano con Vernazzaro al 22’. Marozzi accorcia per i termali al tramonto della prima frazione. Lo Young triplica con Vitucci di rigore, ma il finale è biancoverde: all’80’ Pezzi riduce le distanze, un giro di lancette e Diop acciuffa il pari. Oggi in campo Pietracuta-Sampierana (16.30). Classifica: Sampierana* e Pietracuta* 3; Young Santarcangelo e Fratta Terme 1 (*una gara in meno).

m. lo.