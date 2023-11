Coppa Esulta la San Marco. Rivincita sul Pietrasanta

SAN MARCO AVENZA

2

PIETRASANTA

1

SAN MARCO AVENZA: Tognoni, Lattanzi, Cacciatori, Cucurnia, Aliboni, Dell’Amico, Shqypi (80’ Smecca), Conti, Donati (93’ Ratti), Maggiore, Mancini (63’ Raffo). A disp. Baldini, Giannoccari, Molini, Pasquini, Vicari, Bertoloni. All. Alessi.

PIETRASANTA: Mariani, Lorieri (46’ Szabo), Laucci, Bondielli (61’ Sessa), Genovali, Da Prato, Bonuccelli, Pardini (72’ Tragni), Mengali, Tosi, Salini J. (61’ Falorni). A disp. Ricci, Togneri, Salini C., Belli. All. Bucci.

Arbitro: Frediani di Pisa.

Marcatori: 16’ Dell’Amico (S), 33’ Donati (S), 64’ Mengali (P).

AVENZA – La San Marco si è presa la rivincita sul Pietrasanta, che l’aveva beffata domenica scorsa in campionato, battendolo in Coppa. Primo tempo arrembante e incontenibile dei padroni di casa, schierati con un super offensivo 4-2-3-1. Maggiore, inventato trequartista, ha imbucato splendidamente al 16’ per Mancini sul cui cross dosato Dell’Amico ha scaraventato in rete di testa con l’aiuto di un incerto Mariani. Il forcing rossoblù è stato spezzato solo un attimo, al 18’, da un tiro di Salini respinto bene da Tognoni. I ragazzi di Alessi hanno continuato a macinare gioco e azioni in verticale in grande velocità. Al 28’ Donati ha spedito alto clamorosamente una sorta di rigore in movimento. La giovane punta classe 2004 si è rifatta con gli interessi al 33’ siglando il raddoppio con una spettacolare mezza rovesciata.

Nella ripresa la San Marco ha iniziato ad accusare un po’ di stanchezza. Il Pietrasanta, pur senza fare molto, ha alzato il baricentro. Al 19’ Genovali appena entrato in area è stato contrastato da Raffo ed è stato decretato il rigore che, trasformato da Mengali, ha reso palpitante il finale. Finale nel quale gli avenzini si sono difesi bene, senza concedere tiri in porta agli avversari. Ora in Coppa il 6 dicembre il Pietrasanta ospiterà il Pieve Fosciana e il 10 gennaio la San Marco andrà in Garfagnana.