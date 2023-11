"Coppa Fringuelli: le ottavi di finale tra San Lorenzo Campi Giovani e Carraia"

Tornano in campo le squadre di Terza Categoria, impegnate nel secondo turno della Coppa Fringuelli, gli ottavi di finale a eliminazione diretta. Si tratta di sfide in gara unica, da disputarsi sui campi delle squadre sorteggiate un paio di settimane fa. Al termine dei 90’ regolamentari, in caso di parità, si giocheranno i supplementari e poi, eventualmente, i calci di rigore. Le otto partite in programma: San Lorenzo Campi Giovani-Carraia, Vaglia-Sestoese, Sandro Vignini Vicchio (capolista del Girone B col Cavallina, che invece è già eliminato)-Albereta ’72, Tosi-Carbonile, Calasanzio-Ponzano, San Vincenzo a Torri-Atletico Valdipesa e Sales-San Paolino Caritas. Chiude il programma la partita tra La Lanterna (capolista del Girone A) e Capraia.