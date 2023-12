Coppa italia. Al ’Menti’ di Vicenza il 13 dicembre si inizia alle 18.30

Calcio d’inizio alle 18.30. Questo l’orario in cui, mercoledì della prossima settimana il Rimini sarà di scena sul campo del Vicenza per provare a raggiungere la semifinale di Coppa Italia. Il primo match dei quarti che verrà disputato sarà quello, martedì prossimo, tra Pontedera e Padova (inizio alle 18). Insieme a Rimini e Vicenza, il giorno successivo, in programma ci sono anche Avellino-Lucchese (inizio alle 18.30) e Catania-Pescara (inizio alle 20.30 con diretta su Rai Sport). Utile ricordare che, proprio come nei turni precedenti, anche ai quarti si svolgerà tutto in gara unica a eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che segnano il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. In caso di parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore.