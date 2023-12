Coppa italia. Al ’Menti’ dirige. Calzavara di Varese

Sarà la prima volta con il Rimini, ma anche con il Vicenza per Andrea Calzavara, il fischietto designato a dirigere i novanta minuti di Coppa Italia in programma domani pomeriggio al ’Menti’. In palio, in gara unica, c’è la semifinale della competizione. L’arbitro della sezione di Varese sarà assistito da Manuel Marchese

di Pavia e Marco Pilleri di

Cagliari. Quarto uomo Francesco Burlando

di Genova. Le altre designazioni dei quarti: Avellino Lucchese a Roberto Lovison di Padova, Catania-Pescara a Valerio Crezzini di Siena, Pontedera-Padova a Mattia Ubaldi di Roma1. Utile ricordare che, anche i quarti, saranno in gara secca. In caso di parità al termine dei novanta minuti si procederà con due tempi supplementari. Se il risultato dovesse essere di parità anche dopo i supplementari saranno i rigori a decidere il passaggio del turno.