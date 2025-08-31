Coppa Italia, c’è il Montegranaro. Primo derby per la Fermana

Oggi alle 17,30 inizia ufficialmente la stagione della Fermana che attende il Montegranaro di Eddy Mengo (ex calciatore e tecnico delle giovanili canarine) al Bruno Recchioni nel primo turno di Coppa Italia: match di andata quello odierno che verà replicato a campi invertiti il 17 settembre. Un derby sulla carta tra due squadre dai colori sociali identici e che spesso hanno incrociato i loro destini nella loro storia. L’ultima volta insieme in Eccellenza nella stagione 2012-2013: il Montegranaro del presidente Vecchiola e di mister Jaconi strappò con i playoff nazionali il pass per la Serie D così come la Fermana guidata da Gianluca De Angelis in panchina che fece lo stesso vincendo la Coppa Italia Eccellenza Nazionale a Rieti. Destini che si incrociarono poche settimane dopo quando proprio quel Montegranaro "diventò" Fermana e nella stagione 2016-2017 approdò nel professionismo. Di quella squadra dei "Samurai" di Flavio Destro facevano parte Gianluca Urbinati e Luca Cremona, oggi entrambi al Montegranaro e per la prima volta da avversari al Recchioni, rispettivamente come leader difensivo il primo e direttore sportivo il secondo. Non una gara banale per loro. Ma l’attenzione è tutta per capire a che punto è la rinnovatissima Fermana di Augusto Gentilini con 21 volti nuovi sui 21 in rosa, tutti scelti dal direttore sportivo Sergio Filipponi, che ha dovuto fare il tutto in tempi strettissimi. Preparazione in ritardo e giocatori arrivati in corso d’opera, situazione simile a quella della passata stagione con un solo test (quello con l’Afc Fermo) in pre campionato. Curiosità anche per vedere in campo quella che potrebbe essere la Fermana che sarà schierata quasi sicuramente con il 4-2-3-1 ma con mister Gentili che deve rinunciare a Rodriguez in difesa (guaio muscolare) mentre non è al meglio anche Guti che magari potrebbe essere utile solo per uno spezzone. Per il resto fascia di capitano al bracco, salvo sorprese, dell’ex Sangiustese Maquisse. In difesa pronto Scanagatta al centro al fianco di Kieling mentre a posto di Guti davanti potrebbe essere una corsa a tre tra Pulpito, Catapano e Frinconi con Solmonte terminale offensivo e intanto è arrivato anche il portiere classe 2006 Lorenzo Valente, ex Volpiano Pianese. Atteso il consueto 4-3-1-2 per il Montegranaro con Urbinati leader dietro Palladini ed Evangelisti riferimenti in mediana con l’ex Maceratese e Montegiorgio Albanesi in mediana. Botteghini aperti anche oggi dalle 14,30 fino ad inizio gara presso la biglietteria di "Casa Fermana": gara affidata a Mattia Gasparoni della sezione di Jesi.

Fermana (4-2-3-1): Raccichini; Morelli, Kieling, Scanagatta, Malafronte; Maquisse, Marin; Petronelli, Cigarevic, Pulpito; Solmonte. All. Gentilini Montegranaro (4-3-1-2): Fatone; Chimize, Urbinati, Stortini; Palladini, Capponi, Evangelisti; Albanesi; Rotondo, Tonuzi. All. Mengo Roberto Cruciani