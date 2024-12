Coppa italia. Con il Trapani si gioca alle 20.30

La Lega Pro ha ufficializzato il programma dei quarti di finale della Coppa Italia di Serie C. L’Arezzo e le squadre arrivate a questa fase della competizione scenderanno in campo mercoledì 18 dicembre. Si parte alle 18 con Milan Futuro contro Caldiero Terme mentre alle 18.30 toccherà a Giana Erminio-Avellino. Alle 20.30 sono in programma due partite. Con diretta su Rai Sport ecco Team Altamura (allenata dall’ex Di Donato e in cui militano vecchie conoscenze del Cavallino come Mattia Rolando e Andrea Poggesi) contro il Rimini. Alla stessa ora ecco l’Arezzo ospitare il Trapani dell’ex Sergio Sabatino che affronterà per la prima volta da avversario il Cavallino. Le partite verranno disputate in gara unica. In caso di parità al termine della gara verranno disputati due tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Chi passa il turno accederà alle semifinali in programma il 22 gennaio (andata) e il 12 febbraio (ritorno) mentre la finale è in calendario il 26 marzo (andata) e il 9 aprile (ritorno).