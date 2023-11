Coppa Italia, derby brivido. Scandicci aspetta l’Ovest

Oggi, per la Coppa Italia sono in programma i quarti di finale con gara unica e con orari diversi da quelli stabiliti delle 14,30.

Scandicci-Firenze Ovest (arbitro Poggianti di Livorno). Sono le due fiorentine rimaste a contendersi un posto per la semifinale. Al "Bartolozzi" va in scena una sfida che ha il suo peso, un fascino antico in cui non conta in quale competizione si giochi, le squadre sono sempre motivate. Lo Scandicci di Ventrice si presenta all’appuntamento con il morale alto a seguito del successo sul Terranuova Traiana che lo ha riportato nei piani alti della classifica a ridosso della capolista Siena. Per la formazione, il tecnico di casa dovrà rinunciare a Vezzi e La Rosa infortunati. Per il resto tutti disponibili con l’attacco a due punte, con Del Pela e Grillo.

Il Firenze Ovest si appresta al confronto con un morale sottotono a seguito di un periodo non particolarmente felice. Il problema attuale per i rossoblù di Bartalucci è trovare la soluzione per rimettere in moto l’attacco. Contro lo Scandicci verranno schierati sicuramente gli stessi uomini impiegati a Colle, ancora privi di Zefi e Rossi. La squadra che supererà il turno in semifinale affronterà la vincente di Terranuova-Foiano.

Le altre gare: Massese-Sporting Cecina (ore 14,30), Frates Perignano-Valdinievole Montecatini (ore 15) e Terranuova Traiana-Nuova Foiano (ore 18).

Giovanni Puleri