Coppa Italia di Eccellenza e Promozione. Le gare del weekend

Nel fine settimana si torna in campo per le partite di Coppa Italia di Eccellenza e Promozione. Queste gare danno il via alla stagione, da adesso sono in palio punti pesanti, è finito il tempo delle prove. Per l’Eccellenza si gioca l’andata degli ottavi, le partite di ritorno sono previste mercoledì 17 settembre. Passa al turno successio la squadra che in queste due gare avrà segnato più gol, qualora risultasse parità nelle reti segnate l’arbitro procederà direttamente a fare eseguire i tiri di rigore Le gare di andata e ritorno dei quarti sono state fissate per il primo ottobre e per 15 dello stesso mese; le semifinali si giocheranno il 29 ottobre e il 12 novembre; è da definire la data e la sede della finale.

Eccellenza

Prima giornata di Coppa Italia: Domani alle 15.30. Civitanovese-Sangiustese (ore 17.30): Cittadini di Macerata; Fabriano Cerreto-Matelica: Uncini di Jesi; Fermana-Montegranaro (17.30): Gasparoni di Jesi; K Sport-Fermignanese: Ballarò di Pesaro; Montefano-Chiesanuova: Caporaletti di Macerata; Osimana-Jesina (17): Spadoni di Pesaro; Trodica-Tolentino (17.30): Tarli di Ascoli; Urbania-Urbino: Negusanti di Pesaro.

Promozione, girone B

Oggi alle 16. Porto Sant’Elpidio-Monturano: Serenellini di Ancona; Azzurra Colli-Azzurra Mariner: Mariani di Ascoli; Corridonia-Borgo Mogliano: Di Maio di San Benedetto: Casette Verdini-Aurora Treia (a Tolentino): Crincoli di Ascoli; Elpidiense Cascinare-Vigor Montecosaro: Storoni di Ascoli; Grottammare-Palmense Fermana: Esposito di San Benedetto; Monticelli-Castel di Lama: Ciccioli di Fermo; Settempeda-Camerino: Cesca di Macerata.