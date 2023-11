Coppa Italia di Eccellenza. Il Fratres Perignano cala il poker. Travolto il Valdinievole. E adesso sarà semifinale

FRATRES PERIGNANO

4

VALDINIEVOLE

1

FRATRES PERIGNANO: Gliatta, Petri, Pennini (20’st Porcellini), Mancini, Bernardini (37’st Zefi), Gemignani, Baggiani (42’st Bonni), Ficarra (16’st Freschi), Taraj, Rosi, Raffi (22’st Sciapi). All. Cristiani.

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Cortopasi, Marseglia, Lici, Salliu (1’st Veraldi), Coselli,Anut, Bibaj Gerti (1’st Bibaj Gersi), Alessiani (8’st Fanti), Dingozi (40’st Torracchi), Calabretta (1’st Ba), Giulianelli. All. Tocchini.

Arbitro: Sara Foresi di Livorno.

Marcatori: al 30’ e 32’pt Rosi, 33’pt Raffi, 13’st Bibaj Gersi (R),35’st Sciapi.

PERIGNANO - I Fratres Perignano superano agevolmente la compagine termale e accedono alla semifinale di Coppa. Nonostante il turn over a cui ha fatto ricorso il mister perignanese Cristiani, la partita non ha avuto storia in appena tre minuti di gioco la squadra di mister Cristiani va in gol tre volte e praticamente chiude la partita. "Bella vittoria che riscatta l’assurda sconfitta casalinga di domenica scorsa – dice il ds Ragoni – e, insieme al superamento del turno, ci ridà la serenità e la tranquillità per continuare il nostro cammino in campionato". Anche il Montecatini scende in campo rimaneggiato e alla mezz’ora va in bambola. Al 30’ cross dalla destra e incornata di Rosi che realizza il gol del vantaggio. Passano due minuti e Roffi su rovesciata impegna il portiere ospite che riesce a respingere ma prontamente ancora Rosi interviene e mette la palla in rete.

Al 33’ cross di Rosi in area e questa volta all’appuntamento c’è Roffi che triplica. Nella ripresa al 13’ per fallo in area di rigore di Petri l’arbitro concede la massima punizione al Montecatini trasformata da Bibaj Gersi. Nel finale, al 35’, Sciapi, entrato da pochi minuti, fa vedere di esserci e porta a quattro le reti del Perignano.

Pietro Mattonai