Coppa italia di eccellenza. L’undici di Giallini in trasferta

Il Belvedere scende in campo oggi per gli ottavi di finale di Coppa Italia d’Eccellenza con un regalo last minute. La società ha infatti tesserato Riccardo Cretella, ex capitano del Grosseto, trentuno anni, che adesso si aggregherà al team di Giallini. Cretella oggi non scenderà in campo, ma sarà presto a disposizione dell’allenatore. Una manna dal cielo per la squadra, sia per i tanti infortuni sia per le qualità del giocatore. Intanto la squadra oggi alle 15 a Cerchiaia affronterà il Valentino Mazzola. L’undici rossonero ha superato il primo turno in modo quasi rocambolesco avendo eliminato lo Sporting Cecina dopo aver perso la gara di andata in casa per 2-0. La squadra allenata da Nicola Giallini, al ritorno, si era poi imposta in trasferta 3-0 ribaltando tutto.

Il Valentino Mazzola, invece, nel primo turno di Coppa Italia ha superato l’Asta battendola 3-0 in casa e perdendo al ritorno 1-0. L’incontro sarà diretto dall’arbitro Lapo Ponzalli di Prato coadiuvato da Francesco Dell’Agnello di Pontedera e Francesco Magnelli di Valdarno.