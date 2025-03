Coppa Italia di Eccellenza, ritorno quarti di finale fase nazionale. Sansepolcro da sogno. Vince e va in semifinale

SANSEPOLCRO 1SESTESE 0

SANSEPOLCRO (4-3-3): Vaccarecci; Lorenzoni, Petricci, Adreani, Del Siena (25’ pt Carbonaro); Bruschi, Gorini, Brizzi (38’ st Mariotti); Quadroni (46’ st Gennaioli), Bartoccini, Valori (25’ st Pasquali). All. Antonio Armillei.

SESTESE (4-4-2): Giuntini; G. Matteo, Pisaneschi, L. Matteo, Biondi; Cirillo, Ciotola (45’ st Casati), Boubacar, Dianda (45’ st Robi); Berti, Ermini (1’ st Safina). All. Fabrizio Polloni.

Arbitro: Davide Scalvi di Lodi. Rete: 42’ st Mariotti. Espulsi: 6’ pt Cirillo (Sest.) per fallo di reazione; 24’ pt Petricci (Ssp) e 46’ pt Boubacar (Sest.) per doppia ammonizione e 50’ st Safina (Sest.) per gioco scorretto.

SANSEPOLCRO - Qualificazione sotto la pioggia e all’ultimo tuffo per il Sansepolcro, che approda alla semifinale della fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza, dove incontrerà i lombardi della Rovato Vertovese. Armillei pesca nel finale il jolly Mariotti, che risolve al Buitoni una partita contro la Sestese dominata dal nervosismo nel primo tempo e da un assedio dei bianconeri poi coronato in zona Cesarini, quando il ricorso ai rigori sembrava imminente. Fiorentini subito in dieci al 6’: fuori Cirillo per una gomitata a Valori, anche se la parità numerica è ristabilita al 24’, quando Petricci mette giù Dianda e becca il secondo giallo. Per il resto, niente altro sul taccuino fino al 42’: Pisaneschi è tempestivo nello stoppare Brizzi al momento della conclusione da posizione favorevole. Altro fattaccio al 46’: Boubacar, da poco ammonito, entra duro su Quadroni e non rientra dagli spogliatoi. Nella ripresa Sansepolcro presidia e la Sestese si rende pericolosa al 12’ con la girata di Berti sopra la traversa. I padroni di casa ripartono e al 20’ Gorini su punizione impegna Giuntini, che con i pugni devia in angolo. Guadagna corner a ripetizione la formazione locale, senza tuttavia trovare la via della rete. Ma al 42’ gli sforzi vengono premiati: sul decimo angolo della seriepalla allontanata in area sul piede sinistro di Mariotti, la cui conclusione sporcata gonfia la rete. In pieno recupero, saltano i nervi anche a Safina, cacciato per una brutta entrata su Gennaioli, e il Sansepolcro può esultare per il superamento del turno.