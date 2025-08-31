Coppa Italia di Eccellenza/1. "Voglio un Trodica aggressivo. I cremisi sono molto forti»

"Dobbiamo fare il Trodica, cioè una squadra aggressiva, che gioca uomo contro uomo a tutto campo, ma siamo in una categoria superiore e in Eccellenza c’è da sbagliare il meno possibile". È la ricetta di Roberto Buratti, allenatore del Trodica, per la gara delle 17.30 di oggi contro il Tolentino, match di andata degli ottavi di Coppa Italia di Eccellenza. "Purtroppo – aggiunge – avremo degli assenti, non ci saranno per squalifica Passalacqua e Chornopyshchuk, gli infortunati Pensalfini e Cichella. Però ho una rosa lunga per fare fronte a simili evenienze". Il Tolentino è un osso duro. "È una squadra che non solo ha dato continuità tecnica alla stagione passata quando ha perso la finale playoff, ma si è rinforzata". Buratti indica i giocatori da tenere d’occhio. "Moscati e Iori sono attaccanti forti e fisici, il primo è cresciuto tanto di livello ed è pericoloso". Il Trodica deve alimentare l’entusiasmo cresciuto a dismisura l’anno scorso quando la squadra ha dominato la Promozione. "Ci attendono due appuntamenti casalinghi fondamentali: oggi con il Tolentino e fra sette giorni con la Fermignanese in campionato. Dobbiamo sfruttarli per far salire l’entusiasmo, le Teste Matte ci hanno dato tantissimo e occorre alimentare tale entusiasmo perché è un enorme valore aggiunto. Contro Tolentino e Fermignanese dobbiamo rispondere presenti, a cominciare dall’impegno e dal risultato". È difficile prevedere la gara con i cremisi. "Siamo all’esordio e occorre vedere come le squadre arrivano all’appuntamento, se hanno delle defezioni. Io sono interessato ai miei, ho una squadra molto forte e ringrazio la società e il diesse Sirolesi per avermi messo a disposizione una rosa fortissima. Mi è stata data una Ferrari e ora c’è da guidarla".