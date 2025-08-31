Coppa Italia di Eccellenza/2. Tizi: "Il Tolentino è carico. Sfidiamo un avversario di valore»

"Siamo carichi per l’esordio stagionale contro il Trodica, una delle formazioni più forti del girone". Così Lorenzo Tizi, capitano del Tolentino, in vista del primo impegno ufficiale che vede protagonista la squadra cremisi al "San Francesco" contro i biancazzurri allenati da Roberto Buratti, calcio d’inizio alle 17.30. "La prima uscita ufficiale – conferma Tizi – servirà anche per capire a che punto siamo con la preparazione, lavoriamo da più di un mese in maniera seria e intensa perché l’intento è di fare una grande stagione e di migliorare il risultato maturato lo scorso campionato".

Match subito di cartello per la squadra di Passarini, perché il Trodica è una delle squadre che ha operato di più sul mercato e sicuramente coltiva ambizioni importanti. "Il gruppo – conferma Tizi – rispetto alla scorsa stagione si è implementato ed è migliorato, la società è stata brava nelle scelte perché ha confermato l’ossatura dell’anno passato inserendo in maniera oculata dei pezzi pregiati".

Per Tizi inizia anche la seconda stagione da capitano del Tolentino, investitura di rilievo per l’importanza anche all’interno dello spogliatoio. "È motivo di grande orgoglio essere capitano di questo gruppo formato da ragazzi fantastici, dal punto di vista personale – continua – cerco di migliorarmi giorno dopo giorno, ma il vero obiettivo è quello collettivo perché vogliamo disputare una grande stagione e rendere orgogliosi i tifosi e per farlo vogliamo cominciare subito alla grande contro il Trodica".

Marco Natalini