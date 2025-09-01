Coppa Italia di Promozione. Casalguidi subito ko. Passa la Cuoiopelli

1

CUOIOPELLI

: Baldi, Diddi. Rossi, Puccianti, Ghimenti, Torracchi, Ceccarelli, Bonfanti An., Capecchi, Paccagnini, Luccioletti. A disp. Merci, Borselli, Bonaiuti, Baglioni, Bonfanti Al., Filoni, Dani, De Simone, Zoppi. All. Paolacci.

CUOIOPELLI: Bulleri, Fogli, Monti, Pini, Mori, Liberati, Ferraro, Di Benedetto, Coluccia, Belluomini, Magera. A disp. Abutoaei, Demi, Bindi, Ciardelli, Maggi, Nuti, Pacciani, Terraschi, Tomarchio. All. Pertici.

Arbitro: De Vincenti di Carrara.

Reti: 45’ Bonfanti An., 10’ st Coluccia (rig.), 30’ st Ferraro.

"Ai ragazzi avevo chiesto di pressare, di aggredire l’avversario e sotto questo punto di vista posso essere soddisfatto. Chiaro che questa tipologia di approccio necessita di una condizione fisica che ancora non può per forza di cosa essere quella ottimale. Continueremo a lavorare". Ivan Paolacci ha così commentato la sconfitta del suo Casalguidi, maturata ieri al Barni nel match valido per la prima giornata della Coppa Italia di Promozione contro il Cuoiopelli. I rivali si sono imposti per 2-1 in rimonta, dopo il gol del vantaggio siglato da Andrea Bonfanti sul finire del primo tempo che lasciava ben sperare i canarini.

Nella ripresa la pressione dei pisani ha dato i propri frutti: dopo il pari arrivato dagli undici metri, è stato Ferraro con una conclusione repentina a mettere la freccia. "Mi è piaciuta la prestazione dei ragazzi soprattutto nel primo tempo – ha aggiunto Paolacci – nel secondo siamo crollati, ma a questo punto della stagione era pressochè fisiologico. Il lavoro da fare non manca, ma le risposte sono quelle giuste". Il tecnico si è trovato a dover fare esordire quattro Juniores e con un Borselli con poca autonomia nelle gambe, essendo tornato dopo un anno da un infortunio. Ceccarelli e soci torneranno in campo domenica prossima contro la Lampo Meridien, nella seconda giornata di Coppa Italia.

Giovanni Fiorentino