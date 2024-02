Coppa Italia di Promozione. È parità tra Potenza Picena e Atletico Centobuchi, a Napolano risponde poco dopo Nardacchione

Potenza Picena

1

Atletico Centobuchi

1

: Giachetta; Rossini, Palacios, Wahi, Cerquozzi (66’ Nasif), Avallone, Perrella (63’ Morbidelli), Vecchione (69’ Prosperi), Pietrani (46’ Micheli), Giaccaglia (60’ Ruggeri), Nardacchione. All.: Tabarcea.

ATLETICO CENTOBUCHI: Tamburini; Filipponi, Mbejeshova (46’ Fabi Cannella), Sharif (46’ Veccia), De Cesaris, Lanzano, Zadro (66’ D’Intino), Pietropaolo, Galli, Napolano, Cialini. All.: Fusco.

Arbitro: Tarli di Ascoli.

Reti: 14’ Napolano 30’ Nardacchione.

Nonostante il distacco siderale che separa le squadre in campionato, nella partita di Coppa i valori espressi si equivalgono e ne viene fuori un giusto pareggio che di fatto lascia tutto aperto in vista del ritorno dove però il Potenza Picena è chiamato all’impresa. In avvio il Potenza Picena colpisce subito il palo con Avallone e nella ribattuta Tamburini si esalta su Perrella.

Al 14’ l’Atletico si porta in vantaggio: Napolano disegna su punizione una traiettoria che si insacca sotto al sette. L’undici di casa non si scompone e pareggia con un destro a giro di Nardacchione al 30’ su assist di Giaccaglia.

Nella ripresa gli ascolani si si divorano una clamorosa occasione al 55’ quando Napolano serve Filipponi che spedisce fuori e al 63’ un gran tiro di Pietropaolo chiama al miracolo Giachetta. Nel finale il Potenza Picena si rende pericoloso con di Morbidelli che all’80’ impegna Tamburini con un tiro e al 91’ quando semina il panico in area prima di concludere alto da posizione defilata.