Coppa Italia di Promozione. La Sansovino si gioca il primo trofeo

Tifosi della Sansovino mobilitati. La formazione arancioblù del presidente Iacomoni potrà contare su un discreto numero di sostenitori per l’appuntamento che metterà in palio il primo trofeo della stagione. Già perchè la corazzata savinese mercoledì prossimo, 19 marzo, alle 20 affronterà il Sangiuliano allo stadio Gino Bozzi di Firenze. In palio la Coppa Italia di Promozione. Un trofeo per impreziosire la bacheca ma anche una sfida per inseguire quello che potrebbe essere uno storico double. Già perchè la squadra di Chini in campionato viaggia a gonfie vele con 9 punti di vantaggio sulla seconda, il Casentino Academy, quando mancano 4 giornate alla fine. Insomma il mese di marzo potrebbe regalare alla Sansovino due traguardi a dir poco attesi. Domenica prossima il Luco in casa con l’obiettivo dei 3 punti per far scorrere quanto prima i titoli di coda, mercoledì la trasferta in terra fiorentina (tifosi al seguito con viaggio organizzato) per un double che Vasseur e compagni vogliono realizzare.

Matteo Marzotti