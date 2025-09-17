Coppa italia di promozione. Tre squadre in campo. E il derby

Tornano in campo le formazioni di Promozione per la terza sfida di Coppa Italia. Alle 15,30, sul terreno di gioco dell’Ottorino Vezzosi derby del sud fra i padroni di casa dell’Orbetello e l’Atletico Maremma. I lagunari nel primo incontro hanno pareggiato in trasferta con l’Invictasauro (già eliminato) poi battuto dai rossoverdi di Lorenzini per 3-2. In virtù di questi risultati, quindi, l’undici orbetellano allenato da Federici per qualificarsi deve solo vincere. Negli altri casi sarà l’undici ospite ad accedere agli ottavi di finale.

Alla stessa ora, all’Elmi di Massa Marittima il Massa Valpiana se la vedrà con l’Atletico Piombino nel triangolare che comprendeva anche i Colli Marittimi che hanno perso le due gare disputate. Solo che l’undici maremmano si è imposto 2-1 in trasferta mentre la formazione nerazzurra ha vinto al Magona per 3-1. Quindi la squadra allenata da Manuel Madau dovrà assolutamente vincere per superare il turno a causa della peggiore differenza reti rispetto alla squadra piombinese.