Coppa Italia dilettanti. L’Apecchio "liquida» il Cantiano. Ma a passare il turno è la Cagliese

Nella Coppa Italia di Eccellenza in virtù del successo di mercoledì e del risultato dell’andata va in semifinale la K Sport Montecchio Gallo e si ferma la corsa dell’Urbino. La K Sport Montecchio Gallo per la gara di andata delle semifinali ospiterà mercoledì 29 ottobre alle ore 14,30 il Matelica, che ha superato il turno a dispetto dell’Osimana. L’altra semifinale d’andata sarà Civitanovese-Tolentino che hanno battuto rispettivamente il Chiesanuova e il Montegranaro.

Riguardo la Coppa di Promozione questi i risultati delle provinciali per l’andata degli ottavi: Alma Fano- San Costanzo Marottese: 0-1, in gol per gli ospiti Speranzini. Lunano-Gabicce Gradara: 0-4, i marcatori: Gambini (una tripletta) e rete di Zagaglia su calcio di rigore. Le gare di ritorno a campi invertiti si giocheranno mercoledì 29 ottobre alle ore 14,30, salvo accordi diversi tra le società.

In Coppa Marche di Seconda categoria l’Apecchio ha battuto per 2 a 0 il Cantiano, ma a passare il turno è la Cagliese. Qualificate al turno successivo anche l’Isola di Fano vincente sul campo del Vf Adriatico e prima in classifica del girone.

Nella Coppa Marche di Prima categoria il calendario propone riguardo le provinciali per mercoledì 22 ottobre la prima partita: Marotta Mondolfo- Audax Piobbico (riposa Mercatellese), la seconda giornata si giocherà mercoledì 5 novembre e la terza mercoledì 26 novembre.

