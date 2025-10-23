Coppa Italia Dilettanti. Pavia raggiunto nel finale, ai rigori passa il Piacenza. Club Milano agli ottavi: tris secco rifilato al Sondrio

Giornata di Coppa Italia ieri pomeriggio per diverse squadre lombarde di serie D impegnate nei sedicesimi di finale ad eliminazione diretta. Tra le gare più interessanti, la sfida dello stadio “Pietro Fortunati“ di Pavia tra gli azzurri locali del nuovo tecnico Antonio Filippini e il Piacenza. Match combattuto che ha divertito il pubblico presente in via Alzaia: alla fine ha sorriso la squadra emiliana che si è imposta 6-5 ai calci di rigore dopo che i novanta regolamentari erano terminati 1-1 con le reti del vantaggio di Quaggio per il Pavia e l’immediato pareggio dell’ex cesenate Mustacchio per gli uomini del tecnico Franzini. I ragazzi di patron Nucera contro un avversario di grande livello sono apparsi in crescita e questo fa ben sperare in vista delle prossime partite di campionato dove bisognerà fare più punti possibili per uscire al più presto dalla zona spareggi retrocessione. Pavia che dalle prossime partite potrà contare sul fantasista Claudio Poesio che dopo la rescissione del contratto con il Nibbiano Valtidone (Eccellenza emiliana) avvenuta lo scorso weekend è pronto per la seconda avventura in riva al Naviglio. Per quanto riguarda gli altri incontri da sottolineare la performance del Club Milano che in casa ha travolto il Sondrio 3-0 (gol di Ientile, Di Coste e Di Nella). E’ finita invece l’avventura in coppa Italia per la Rovato Vertovese che tra le mura amiche è stata superata 3-1 dalla forte compagine veneta dell’Este. Per i bresciani la rete della bandiera è stata realizzata da Messedaglia. Raffaele Sisti