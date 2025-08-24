Coppa Italia Dilettanti. Si alza il sipario sulla stagione del Milan Futuro

La cocente retrocessione tra i dilettanti è ormai da mettere necessariamente alle spalle. Il progetto Milan Futuro, nonostante la delusione sportiva della passata stagione, prosegue con il chiaro e conclamato obiettivo di far crescere al meglio giovani talenti, da prestare poi all’occorrenza in prima squadra. Provando però allo stesso tempo a togliersi qualche soddisfazione in termini di risultati. La nuova stagione dei giovani rossoneri riparte questa sera con il turno preliminare della Coppa Italia Serie D. Alle ore 20 tra le mura amiche dello stadio Chinetti di Solbiate Arno i ragazzi di mister Massimo Oddo sfidano la Trevigliese in un derby tutto lombardo. Gara secca, in caso di parità al novantesimo ci saranno subito i rigori e la vincente sfiderà poi il Gozzano settimana prossima.

La discesa in Serie D ha comportato chiaramente una grande rivoluzione della rosa del Milan Futuro: sono ben 13 i calciatori che hanno salutato la squadra, su tutti Camarda, Alesi, Sandri e Omoregbe. Della cosiddetta vecchia guardia invece sono rimasti Camporese, Branca, Magrassi e Quirini, insieme ai giovani Sia, Coubis, Chaka Traoré e Malaspina. Inoltre Oddo potrà contare su alcuni nuovi acquisti (tutti di bassa età e futuribili) come i difensori Piermarini, Karaca e Kurbegovic, oltre all’ala destra classe 2006 Balentien. E infine ecco alcuni profili promossi dalla Primavera: da Eletu a Sala, fino a Perrucci e Dutu. In generale nell’arco dell’intera stagione la sfida principale per il tecnico rossonero sarà riuscire a mantenere alte le motivazioni dell’intero gruppo, per il quale l’approccio al mondo dilettantistico almeno inizialmente potrebbe riservare più insidie del previsto soprattutto a livello di attitudine.

Rimanendo in tema Coppa Italia oggi scendono in campo anche altre lombarde, tutte impegnate tra loro: Rovato Vertovese-Crema (ore 16), Virtus Ciserano-Scanzorosciate (16), Sangiuliano City-Leon (16) e Vogherese-Pavia (18.30).

Al. St.