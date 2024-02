Coppa Italia Dilettanti. Terranuova Traiana affronta oggi il Terre di Castelli

Il Terranuova Traiana scenderà in campo questo pomeriggio per la gara di ritorno del primo turno della Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti-Eccellenza. I biancorossi, squadra rappresentante la Toscana nella manifestazione, affronteranno, alle 15, il Terre di Castelli, allo stadio comunale Willian Venturelli (impianto in erba artificiale) di Castelvetro di Modena. All’andata il Terre si è impose 1-0 grazie alla rete di Malo. Il Terranuova Traiana, quindi, si qualificherà ai quarti se vincerà con qualsiasi risultato, segnando però almeno due gol. A parità di punteggio e di reti segnate infatti, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di gol realizzati in trasferta. Con la vittoria per 1-0 della squadra di Becattini, verrebbero tirati i calci di rigore, visto che non sono previsti i tempi supplementari. I biancorossi, in campionato, sono reduci dalla vittoria per 1-0, con rete di Massai, nell’anticipo di sabato con la Sinalunghese: si è trattato del quattordicesimo successo stagionale su 26 partite giocate. Nel prossimo fine settimana i valdarnesi, al momento terzi, a -2 dal Signa, osserveranno il turno di riposo.