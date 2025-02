COPPA ITALIA. Domani la Giana cerca la finale

Appuntamento con la storia per la Giana. Domani, alle 20.30 sul campo del Caldiero (in provincia di Verona), semifinale di ritorno di Coppa Italia di Serie C (1-1 a Gorgonzola). Questa sera l’altra semifinale: Rimini-Trapani (0-0 in Sicilia). In caso di parità, supplementari e rigori. Sul piatto, l’ultimo (doppio) atto: finale con andata il 26 marzo e ritorno il 9 aprile. I biancazzurri di Chiappella, reduci da quattro vittorie in campionato, senza Previtali (squalificato), ma con i nuovi arrivi Tirelli (Ascoli) e Capelli (AlbinoLeffe).

Lu.Mig.