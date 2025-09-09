Coppa Italia Eccellenza. Asta, mister Bartoli: "L’atteggiamento era quello giusto»

Non è bastata, all’Asta, la vittoria per 1-0, a firma Baroni, per passare il turno in Coppa Italia, dopo il tris calato dal Mazzola all’andata. Il tecnico arancioblù Stefano Bartoli vede comunque il bicchiere mezzo pieno. "Per prima cosa è stato bello tornare a casa – ha esordito il mister sulla riapertura dei cancelli del Satini –, era da tanto che non provavamo quest’emozione, già lo scorso anno è successo per poco. Passando al campo, la prestazione è stata intensa, non abbiamo espresso chissà cosa a livello qualitativo, ma abbiamo tenuto un atteggiamento diverso rispetto alla domenica precedente e questo ci ha permesso di passare subito in vantaggio e di sfiorare il raddoppio a inizio ripresa. Peccato per il rigore sbagliato e per le altre situazioni non capitalizzate. Del Mazzola non ricordo occasioni pericolose, ma la qualificazione era già stata compromessa". La vittoria è stata comunque un buon viatico in vista dell’inizio del campionato: domenica, alle 15, Manganelli e compagni ospiteranno la Lastrigiana. "Bisogna anche considerare che il Mazzola è una delle migliori squadre del girone, una delle pretendenti alla vittoria finale. L’atteggiamento tenuto è quello che dovremo avere per tutta la stagione".