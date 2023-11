Coppa italia eccellenza. Atletico Castenaso a Faenza. Felsina, Ansaloni esonerato

Impegno di coppa per l’Atletico Castenaso. Stasera, alle 20,30, sul campo del Faenza, il team di Gianni Mazzoni si giocherà infatti l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia Promozione. Per l’Atletico, sesto nel girone C e reduce da un momento non certo esaltante a livello di risultati (due sconfitte e due pareggi nelle ultime quattro), si tratta di una bella occasione di riscatto anche se andare ad espugnare il terreno di gioco del Faenza appare un’impresa tutt’altro che semplice da realizzare. In caso di parità al 90’ si procederà direttamente con i calci di rigore. L’altra bolognese ancora in corsa in questa competizione – ovvero il Felsina – giocherà il suo ottavo di finale mercoledì prossimo, tra le mura amiche, contro i reggiani dello Sporting Scandiano. Ma la notizia, in casa Felsina, è un’altra: nel pomeriggio di ieri, come un fulmine a ciel sereno visto che nell’ultimo turno è arrivato un successo contro lo Junior, è stato ufficializzato l’esonero di Alessandro Ansaloni che, dopo la vittoria dello scorso campionato di Prima, si trovava attualmente al settimo posto a poche lunghezze dalla zona playoff. Il candidato numero uno per prendere il suo posto è Riccardo Regno.

N. B.