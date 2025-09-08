Coppa Italia Eccellenza: beffa a Massa. Il Real Forte sfiora l’impresa. Avanti 2-0, eliminato ai rigori

Massese 2real forte querceta 26-4 (dcr)

MASSESE: Gatti, Marchini (68’ Favret), Bacci (dal 1’ s.t. Biagi), Zavatto, Grasselli, Lucaccini, Bertipagani (68’ Mariani), Caponi, Buffa, Baudi (50’ Centonze), Marabese (75’ Lucchesi). All. Marselli.

REAL FORTE QUERCETA: Pastine, Tofanelli, Mogavero (68’ Bobbio), Piccione (68’ Vitaggio), Porcellini, Nicolini, Fortunati (80’ Battisti), Franzoni, Fantini (80’ Pinna), Borselli, Goh (50’ Lembo). All. Verdi.

Arbitro: Fatticcioni di Carrara.

Reti: 15’ Franzoni (R), 25’ Fantini (R), 61’ Buffa (M), 90’ Caponi (M).

Note: ammoniti Marselli (dalla panchina), Franzoni, Pinna, Vitaggio, Zavatto.

MASSA – Che peccato, Real Forte Querceta! In vantaggio di 2-0 al termine di un primo tempo ai limiti della perfezione, i ragazzi di Matteo Verdi si fanno rimontare dalla Massese, subendo il 2-2 a un soffio dal novantesimo, e vengono eliminati solo ai calci di rigore (6-4 il computo totale). Oltre il risultato, ci sono comunque molti segnali incoraggianti. La squadra sta assimilando rapidamente le idee tattiche del nuovo allenatore e, sul piano del gioco, già si intravedono passi in avanti. Rispetto alla gara d’andata, mister Verdi recupera Porcellini e lancia dal primo minuto l’ex Goh, a scapito del giovane Lembo, autore del gol del pareggio sette giorni fa. Panchina per l’ultimo arrivato Pinna. L’approccio alla gara del Real Forte Querceta è da applausi: al 16’ Borselli porta avanti i versiliesi, dieci minuti più tardi Fantini trova il raddoppio. La Massese sembra capirci poco e il Real Forte Querceta è in pieno controllo, almeno fino all’intervallo. Perché nella ripresa, complice anche un calo degli ospiti, la Massese trova le idee e il coraggio per la rimonta. Al 61’ il solito Buffa accorcia poi a tre minuti dalla fine una punizione di Caponi sorprende Pastine e manda la sfida ai rigori. Massese glaciale dal dischetto, con quattro trasformazioni. Il Real Forte Querceta si ferma a due e dice addio come un anno fa (sempre con lo stesso avversario…) alla Coppa Italia al primo turno. C’è molta amarezza ma la squadra sembra pronta per l’esordio in campionato (domenica prossima sul campo della Sestese).

Michele Nardini