Coppa Italia Eccellenza. Certaldo, brutto ko. Colligiana ipoteca passaggio del turno

Certaldo

0

Colligiana

2

CERTALDO: Gasparri, Pennini, Pinzani, Palumbo, Edu Mengue, Covino, Cesarano, Alfani, Di Fiandra, Tanganelli, Cianciolo. A disp.: Cicali, Gistri, Dussol, Poienari, Buica, Vanni, Benedetti, Cardinali, Celoni. All.: Gangoni.

COLLIGIANA: Conti, Finetti, Gianneschi, Bartalini, De Pellegrin, Simi, Calamassi, Cicali, Poli, Masini, Montagna. A disp.: Bacciottini, Batoni, Dini, Grassini, Vitale, Caponi, Baccani, Pierucci, Seghi. All.: Guidi.

Arbitro: Marongiu di Livorno.

Reti: 73’ rig. Poli, 81’ Masini.

CERTALDO – Ultimi venti minuti amari per il Certaldo, che nell’andata del primo turno di Coppa Italia cede in casa alla Colligiana. Dopo una prima frazione a reti bianche, i biancorossi ospiti sbloccano il risultato al 73’ quando Poli è a abile a conquistarsi un calcio di rigore. Dal dischetto, poi, lo stesso numero nove ospite è freddo e preciso nello spiazzare Gasparri. Sotto di una rete la squadra di Gangoni prova a reagire ed alza il proprio baricentro, ma così facendo espone il fianco ai contropiedi della Colligiana. Così all’81’ su una palla illuminante di Bartalini è Masini a chiudere il conto con un perfetto inserimento, finalizzato con un potente sinistro sul primo palo. Si fa quindi decisamente in salita la strada verso la qualificazione per il Certaldo.