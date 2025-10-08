Coppa Italia Eccellenza di calcio femminile. La Maceratese in semifinale . Doppia sfida con Mandolesi

La Maceratese calcio femminile conquista il pass per le semifinali di Coppa Marche Eccellenza. L’appuntamento è per domenica alle 14.30 allo stadio della Vittoria dove sarà di scena la Polisportiva Mandolesi, una settimana dopo si giocherà il match di ritorno a Porto San Giorgio. La Maceratese si è qualificata superando l’ostacolo Aurora Treia: le biancorosse avevano battuto le avversarie 4-0 in trasferta grazie alle reti di Bettei, Marangoni, Baldassarrini e Elia. Vittoria anche nel match di ritorno per 8-0 con i gol di Polenta, Stollavagli, Polverini, Fodali, tripletta di Baldassarrini e della classe 2010 Droghetti. Questa la rosa della prima squadra della C.F. Maceratese: Ilaria Borghiani, Isabella Bettei, Eva Scortichini, Sofia Polenta, Arwa Fodali, Alessandra Creti, Agnese Gazzurelli, Aurora Fermani, Caterina Baldassarrini, Mascia Ranalli, Susanna Marangoni, Yasmine Polverini, Veronica Cernetti, Giulia Ciccalè, Viola Bernabei, Aurora Gigli, Sofia Stollavagli, Aurora Elia, Nicole Baiocco, Sara Droghetti, Giulia Tomassoni, Laura Balletti.