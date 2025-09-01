Coppa Italia Eccellenza e Promozione: tutti i risultati. Poker della Sansovino. La Baldaccio non c’è

AREZZOInizia con un poker la stagione della Sansovino che da neopromossa parte tra pretendenti al salto di categoria in questo torneo di Eccellenza. La squadra del presidente Iacomoni, affidata anche in questa stagione a Chini, parte forte fin dal primo impegno ufficiale in Coppa e rifila un 4-1 alla Baldaccio Bruni nell’incontro di andata. Un punteggio che vale già più di mezzo pass per il turno successivo anche se domenica prossima servirà comunque massima attenzione. La partita si sblocca nella ripresa con la Sansovino che apre le danze al 55’ con Ricci, quindi Sacconi raddoppia al 69’ e Mirante fa tris al 73’, prima del 4-0 firmato ancora da Ricci all’84’. Di Bartoccini all’89’ la rete della bandiera per la Baldaccio.

Per quanto riguarda la Coppa Italia di Promozione partenza con vittoria di misura del Montagnano di Fani che supera l’Alberoro nel derby grazie alla rete dell’evergreen Essoussi al 90’. Incornata vincente quella dell’attaccante dei torelli su un ottimo assist di Pedrelli. Nell’altro confronto tra formazioni aretine in Coppa ecco il pareggio per 2-2 tra Viciomaggio e Casentino Academy. Apre le danze Artini per i locali di mister Santini al 40’, ma ecco il pareggio di Corsetti al 74’. Passano pochi minuti e il Casentino Academy sorpassa con la rete di Sestini all’84’ su calcio di rigore. Sembra finita ma al 90’ arriva la rete di Santamaria per il 2-2 finale. Quella andata in scena era la prima giornata dei triangolari previsti nel primo turno. Tra sette giorni si torna in campo ed entrerà in gioco chi è rimasto a riposo nella giornata di ieri. Ciò significa che per l’Alberoro ci sarà il confronto con il Foiano davanti al proprio pubblico, mentre per il Viciomaggio un’altra sfida ma questa volta con il Cortona Camucia sul campo dei cortonesi. Dal 14 settembre poi via al campionato con la Coppa che concluderà il primo turno nell’appuntamento infrasettimanale del 17 settembre prossimo.

Matteo Marzotti