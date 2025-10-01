Coppa Italia Eccellenza. Fezzanese, assalto all’Arenzano: "Puntiamo forte alla semifinale»

La Fezzanese in campo stasera alle 20 a Castelnuovo Magra nell’andata dei quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza contro l’Arenzano (arbitra Marchetti di Chiavari, assistenti Maggi e Spinetta della Spezia, match di ritorno il 15 ottobre). I verdi di Ponte si scontreranno di nuovo con l’Arenzano dopo averlo incontrato in campionato in trasferta il 21 settembre scorso, match finito 1-1 con molte recriminazioni per i fezzanoti, pertanto decisi a rifarsi e portare a casa la vittoria in vista poi del ritorno. "Una partita difficile da affrontare nell’ottica dei 180 minuti – afferma il direttore tecnico Manrico Borrini – Conosciamo bene l’Arenzano per averlo incontrato nella seconda giornata di campionato. Cercheremo di centrare la semifinale di Coppa Italia dando molto spazio ai nostri giovani che per noi sono fondamentali per la crescita di una Fezzanese che sta cercando di far crescere o riscoprire talenti locali". I ragazzi di Giulio Ponte sono molto fiduciosi ed arrivano a questa partita in un ottimo momento di forma come hanno dimostrato anche domenica scorsa in campionato nella partita vinta per 3-1 con lo Sporting Taggia, risultato che fa ben sperare tutto l’ambiente verde. Queste le altre partite dei quarti di finale: Voltrese-Molassana, Pietra Ligure-San Francesco Loano e Campomorone-Rivasamba.

Paolo Gaeta