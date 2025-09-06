Coppa Italia Eccellenza. Fezzanese si gioca la qualificazione. A Castelnuovo contro la Carcarese

Ad una settimana dall’inizio del campionato di Eccellenza la Fezzanese è chiamata ad un banco di prova importante. Oggi 16 a Castelnuovo Magra i fezzanoti saranno chiamati ad un confronto decisivo con la Carcarese, nel match di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia (arbitra Marchetti di Chiavari, assistenti Toro di Chiavari e Maggi di Spezia). Qualificazione ancora apertissima dopo lo 0-0 dell’andata: in caso di parità al 90’ per decidere chi passerà ai quarti di finale si procederà ai tiri di rigore, senza disputare i tempi supplementari.

L’undici dell’entroterra savonese, pur da neopromossa, ha dimostrato nella gara d’andata di poter competere e reggere il confronto con i più quotati verdi. Per il match odierno (che si gioca a Castelnuovo, visto che al ’Cimma’ di Pagliari sono in corso alcuni lavori) il tecnico della Fezzanese Giulio Ponte recuperera lo squalificato Nicolini, mentre sono ancora in dubbio gli infortunati Aliboni e Cesarini.

In merito alla partita mister Ponte sottolinea. "Stiamo preparando la gara come faremo ad ogni gara di campionato, abbiamo analizzato errori fatti e apprezzato le cose buone. Ai ragazzi chiediamo tanto sotto ogni punto di vista, stanno lavorando bene impegnandosi molto ed amalgamandosi sempre di più tra loro. Questa partita, a prescindere dal risultato, sarà un altro piccolo mattoncino alla nostra crescita per poter affrontare il campionato. Sappiamo che ogni gara è a sè e che la differenza sostanziale dall’andata sarà la voglia di passare il turno da parte di entrambe le contendenti. Penso che non cambieranno gli atteggiamenti rispetto a sabato scorso sia per noi che per loro".

Paolo Gaeta