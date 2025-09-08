Coppa Italia Eccellenza. Fucecchio, niente da fare!. E’ il Cenaia a passare il turno
Nonostante l’eliminazione, sono diverse le indicazioni positive che sono arrivate a mister Menichetti.
Fucecchio
0
Cenaia
2
FUCECCHIO: Del Bino, Arapi, Guerrucci (85’ Compagnucci), Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Melani (62’ Princiotta), Geniotal, Fiorini (72’ Lamberta), Badalassi (86’ Sgherri), Cristodaro (62’ Gjoni). A disp.: Rocchi, Modena, Usai, Cioni. All.: Menichetti
CENAIA: Bettarini, Lischi, Arcidiacono (75’ Colombani), Bianchi, Signorini, Puleo, Fischer (66’ Rossi), Quilici (73’ Provinzano), Maggi (60’ Boumarouan), Remedi, Cito (88’ Cocucci). A disp.: Castaldi, Gronchi, Barile, Neri. All.: Sena
Arbitro: Poggianti di Livorno
Reti: 19’ Signorini, 65’ Boumarouan
Note: espulso Arapi (F) al 90’
FUCECCHIO – Niente da fare per il Fucecchio, che dopo l’1-1 registarto nella gara dell’andata, cede 2-0 al Corsini al Cenaia ed abbandona la Coppa Italia di Eccellenza al primo turno. Dopo un avvio sostanzialmente equilibrato, in cui sono però i padroni di casa a rendersi pericolosi con Geniotal, ed è indubbiamente bravo nell’occasione Bettarini a sventare il tiro del numero otto bianconero, al 19’ gli ospiti sbloccano il risultato con un colpo di testa del difensore centrale Signorini messo a segno sugli sviluppi di un corner.
Incassato lo svantaggio, la squadra di Menichetti prova a reagire, ma senza riuscire, in definitiva,a creare grandi grattacapi alla difesa arancioverdee.
Così, a metà della ripresa, su una ripartenza, il Cenaia la punisce di nuovo con il neo entrato Boumarouan.
Nell’ultima mezz’ora di gioco, i bianconeri locali provano un generoso forcing, ma il risultato non cambia più fino al triplice fischio finale. Adesso, quindi, Leccetti e compagni possono concentrarsi sul campionato, dove domenica prossima esordiranno sul difficile campo del Montespertoli.
Nonostante questa eliminazione, però, va detto che sono diverse le indicazioni positive arrivate a mister Menichetti, che in questa settimana dovrà invece lavorare su quello che ancora non funziona.
Si.Ci.
