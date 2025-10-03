Coppa Italia Eccellenza. Il Cenaia cresce e passa il turno. Fratres ko

Ieri l’altro, mercoledì, nella catogoria di Eccellenza si sono giocati gli ottavi di Coppa Italia di categoria. Il Cenaia ha ospitato la Lastrigiana, squadra in salute che in campionato, nel girone B, viaggia a punteggio pieno. La compagine di mister Sena con un buon secondo tempo supera la squadra fiorentina e passa al turno successivo di Coppa dove incontrerà la Sestese. La squadra verde arancione ha iniziato la partita un po’ contratta, e poche sono state le occasioni da gol da entrambe le parti.

Nella ripresa i locali più aggressivi e si portano in vantaggio con Boumarouan e nel finale vanno al raddoppio con Remedi che mette in rete una corta respinta del portiere su tiro di Maggi.

Nell’altro incontro i Fratres Perignano erano impegnati in trasferta allo stadio Porta Elisa contro la Lucchese. Impegno difficile, perché i padroni di caso sono primo in classifica, ma non proibitivo. I rossoblù si sono portati in vantaggio con Remorini nel primo tempo e poi, nella ripresa hanno retto bene alla reazione dei padroni di casa non riuscendo però a concretizzare il raddoppio. Proprio allo scadere Rotondo per la Lucchese ha realizzato il pareggio che ha portato ai calci di rigore.

Dal dischetto la maggiore freddezza della Lucchese ha fatto la differenza per il passaggio del turno.

Pietro Mattonai