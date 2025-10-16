Coppa Italia Eccellenza. Il Montegranaro cede ai calci di rigore

Montegranaro 2

Montegranaro (4-4-2): Taborda; Chimezie, Capodaglio, Lucarini, Stortini (9’st Alidori); Evangelisti, Proesmans, Busato (26’st Capponi), Marucci; Ruggieri, Ciarrocchi (38’st Tonuzi). All. Mengo

Tolentino (4-3-3 ): Marricchi; Romitelli (45’st Fontana), Di Biagio (13’st Romoli), Tomassetti (1’st Strano), Salvucci; Rozzi, Giuggiolini, Marasca (45’st Mariani); Cappa, Pietrani, Papini (1’st Moscati). All. Passarini

Arbitro: Gagliardi di San Benedetto

Reti: 27’ Ruggieri, 2’ st Moscati, 3’ st Evangelisti, 33’ st Marasca

Note: spettatori 150 circa. Ammoniti Tomassetti, Di Biagio, Marasca, Proesmans. Angoli 5-3, Recupero 1+3

Rigori: segnano Strano (T), Proesmans (M), Evangelisti (M), Moscati (T), Salvucci (T); errori di Ruggieri (parato), Pietrani (alto), Lucarini (fuori), Tonuzi (fuori)

Saluta la Coppa Italia di Eccellenza il Montegranaro che cede ai calci di rigore, nel ritorno dei quarti di finale, al cospetto del Tolentino. Decisivi dagli undi metri gli errori finali di Tonuzi e Lucarini per un Montegranaro che avrebbe meritato miglior sorte. Spazio su entrambi i fronti a chi ne ha avuto meno nel corso del campionato anche se i veregrensi devono i fare i conti con diversi acciaccati. Eppure sono gli uomini di Mengo a timbrare il taccuino con il vantaggio nella prima frazione: crossa dalla sinistra di Marucci e Ruggieri infila il vantaggio. Avvio di ripresa scoppiettante. Prima arriva il gol con il neo entrato Moscati che supera Taborda in diagonale ma dopo un giro di lancette è una gran conclusione di Evangelisti a riportare avanti i suoi. Marrichi evita la terza rete dei locali e Marasca di testa ristabilisce la parità. Poi ancora Marricchi decisivo su Tonuzi e nel finale due volte Lucarini manca il gol della vittoria: prima di testa colpisce la traversa da un metro e poi manda a lato sul fischio finale, prima dei rigori che valgono la semifinale per il Tolentino.

r. c.