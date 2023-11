Coppa Italia Eccellenza. K Sport, peccato. Osimo in finale

osimana

OSIMANA: Piergiacomi, Paccamiccio (28’ st Alessandroni), Mosquera, Borgese, Bellucci, Micucci, Pasquini (42’ st Montesano), Bambozzi, Tittarelli (47’ st Di Lorenzo), Bugaro (1’ st Triana), Mercanti (10’ st Falcioni). All. Aliberti

K-SPORT MONTECCHIO GALLO: Elezaj, Fabbri (1’ st Pizzagalli), Notariale, Giunti (31’ st Mazzari), Del Pivo, Paoli, Peroni, Dominici E., Magnanelli, Peluso, Torelli (35’ st Baruffi). All. Lilli

Arbitro: Mancini di Macerata

Assistenti: Illuminati Sez. Macerata e Frapiccini Sez. Macerata

Note: Spett. 300 circa; Ammoniti Pasquini, Tittarelli, Micucci; recupero 2’+5’

Passa il turno l’Osimana che forte dello 0-2 della gara di andata gli è sufficiente il pari casalingo per garantirsi l’accesso alla finale di Coppa Italia di Eccellenza. La partita viene fatta per lunghi tratti dalla squadra ospite con i locali pronti a ripartire. Nella prima frazione i locali rischiano quando Peluso ruba palla a Borgese e si invola ma viene respinto in area da Bellucci. Alla mezz’ora occasionissima per l’Osimana che da corner di Bambozzi coglie la traversa con un colpo di testa di Tittarelli. Nella ripresa il Montecchio Gallo va in rete con Del Pivo ma il suo gol viene annullato per sospetto e dubbio fuorigioco. Ospiti ancora pericolosi con Pizzagalli ed Eugenio Dominici ma sbattono contro il muro giallorosso.